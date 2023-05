Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Betrunkene verursacht Schaden

Am Donnerstag geriet eine 56-Jährige bei Blaubeuren in den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr war eine 56-Jährige in der Blaubeurer Straße in Sonderbuch unterwegs. Die Frau fuhr mit ihrem VW in Richtung Asch. Auf Höhe der Lauchgasse kam ihr ein 38-Jähriger mit einem Mazda entgegen. Die Frau geriet in den Gegenverkehr und streifte den Mazda. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Die Unfallverursacherin roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt bestimmen. Ihren Führerschein ist die 56-Jährige los. Den stellte die Polizei sicher. An den beiden Autos entstand ein Schaden von jeweils rund 1.500 Euro.

Die Polizei warnt:

Wer alkoholisiert fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++0927014 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell