Am Mittwoch oder Donnerstag schlug ein Unbekannter bei Laupheim die Scheiben von mehreren Autos ein.

Am Donnerstag sah eine Zeugin gegen 6.30 Uhr einen beschädigten BMW auf dem Parkplatz 1 des Laupheimer Westbahnhofes. An dem geparkten Auto war die Seitenscheibe eingeschlagen. Deshalb verständigte sie die Polizei. Eine Streife rückte an und stellte bei den Überprüfungen fest, dass an weiteren geparkten Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen waren. Der Täter suchte wohl in den Autos nach Beute. Ob er fündig wurde, ist bislang noch unklar. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Stand beschädigte der Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstagfrüh 6.30 Uhr insgesamt neun Autos. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

