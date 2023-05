Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz/B492 - Hund rennt über Straße

Ein Auto erfasste am Donnerstag einen Hund auf der B492 bei Sontheim a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Nissan auf der B492 von Hermaringen in Richtung Sontheim. Kurz nach der Einmündung nach Bergenweiler rannte ein großer Hund von rechts nach links über die Bundesstraße. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit den Mischlingshund nicht mehr verhindern und erfasste das Tier. Es verendete noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Nissan blieb unverletzt. Das Polizeirevier Giengen nahm den Unfall auf. Währenddessen kam eine 57-Jährige an die Unfallstelle und teilte mit, dass es sich hier um ihren Hund gehandelt hatte. Wie die Frau berichtete, sei der Hund weggelaufen. Den Schaden an dem fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

