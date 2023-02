POL-MK: Vermisste ist gefunden

Meinerzhagen (ots) - Am Montagabend, gegen 19:25 Uhr, hat ein unbekannter Täter eine Tankstelle in der Derschlager Straße ausgeraubt. Nach derzeitigem Kenntnisstand betat der ca. 1.70m große Mann den Verkaufsraum mit einer Machete und forderte Bargeld. Der anwesende Mitarbeiter händigte ihm das Geld aus. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Volmestraße. Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, einen ...

