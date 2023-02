Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Meinungsverschiedenheit endet mit Schlägen/Geräusche verraten Einbrecher

Lüdenscheid (ots)

Auf der Friedrichstraße kam es am Montagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, zwischen zwei Autofahrern zu einer Auseinandersetzung. Nach Angaben eines 22-jährigen Beteiligten war ein bislang noch unbekannter Mann mit seinem Seat in eine Engstelle eingefahren und hatte so den Verkehrsfluss behindert. Nach einem kurzen verbalen Streit stiegen der 22-Jährige und der Unbekannte aus und schlugen aufeinander ein. Anschließend fuhren sie mit ihren Fahrzeugen weg. Zeugen informierten die Polizei, die den 22-Jährigen in der Bahnhofstraße antraf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen einer wechselseitigen Körperverletzung. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. (schl)

Eine Bewohnerin eines Wohnheims in einem Haus in der Straßburger Straße vernahm in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:00 Uhr, verdächtige Geräusche aus Richtung ihrer Wohnungstür. Als sie die Tür daraufhin von innen abschloss, hörte sie wie eine Person fluchtartig wegrannte. Wie sich am Montag herausstellte wurde im selben Haus in zwei Kellerräume eingebrochen. Gegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell