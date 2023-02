Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jugendlicher Kleinkraftrad-Dieb verursacht Unfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss - Blutprobe entnommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Sägerbäume

22.02.2023, 12.25 Uhr

Ein 16 Jahre alter Kleinkraftrad-Fahrer verursachte am Mittwochmittag unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen Unfall auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Vorsfelde. Der Jugendliche hatte keinen Führerschein und das Zweirad war gestohlen.

Am Mittwochmittag verständigte der 44-jährige Besitzer eines Opel, dass ihm auf dem Baumarktparkplatz in der Straße Sägerbäume ein junger Mann mit seinem Kleinkraftrad bei einem Wendemanöver in sein geparktes Fahrzeug gefahren sei und dieses leicht beschädigt habe. Der Opel-Eigentümer sprach den Zweirad-Fahrer an, der es jedoch ablehnte, die Polizei zu verständigen. Als sich der 44-Jährige darauf nicht einlassen wollte, flüchtete der junge Mann zu Fuß.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten konnte der 16-Jährige an einer Bushaltestelle angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche Alkohol und Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Ermittlungen ergaben, dass das Kleinkraftrad am Mittwochmorgen in Oebisfelde gestohlen worden war. Zudem verfügte der 16-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Bei dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Klinikum entnommen wurde.

Gegen den 16-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl geschrieben. Zusätzlich wurde die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell