POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Iserlohn (ots) - Zwei Jugendliche haben am Haubergweg am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus mehrere Klingelschilder abgerissen und beschädigt. Sie wurden dabei von einem Bewohner beobachtet. Die beiden entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

mehr