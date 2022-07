Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger scheitert

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt die Mitarbeiterin eines Supermarktes in Blankenhain einen Anruf ihrer angeblichen Hauptfiliale. Der Anrufer erteilte der Angestellten den Auftrag GooglePlay-Karten zu entwerten, in dem sie ihm den Code derer mitteilen sollte. In Summe hätte sich der geforderte Wert der Karten auf 1.500 Euro belaufen. Die Frau witterte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

