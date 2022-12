Darmstadt (ots) - Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem Straßenraub stehen, sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Augenzeugen des Vorfalls. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein noch unbekannter Täter am frühen Sonntag (18.12.) zwischen circa 1 Uhr und 2 Uhr einen 54 Jahre alten Darmstädter in der Freystraße geschlagen und seiner ...

