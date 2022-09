POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.09.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Schladen: Sachbeschädigung an Bushaltestelle Freitag, 02.09.2022, 12:00 Uhr, bis Samstag, 03.09.2022, 16:00 Uhr Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe des Unterstandes einer Bushaltestelle an der Braunschweiger Straße in Hornburg. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Tatzeit: zwischen Freitag, 02.09.2022, 12:00 Uhr, ...

