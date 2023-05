Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auf geparktes Auto gefahren

Nicht aufgepasst hatte ein Autofahrer am Donnerstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr fuhr der 24-Jährige in der Wiesensteiger Steige. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der Fahrer des Skoda gegen einen geparkten Peugeot. Der stand am rechten Fahrbahnrand. Bei dem Unfall lösten im Skoda die Airbags aus. Mit leichten Verletzungen kam der 24-Jährige in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf 7.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Halten Sie Abstände ein. Überholen Sie nur, wenn sie eine Gefährdung oder Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen können. Damit alle sicher ankommen.

