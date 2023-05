Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04.40 Uhr, rückte die Feuerwehr aus Göppingen in die Karl-Schurz-Straße aus. Dort war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. In der obersten Wohnung hatte es in einem Schlafzimmer gebrannt. Der Rest der Wohnung wurde durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungsinhaberin war bei Entdeckung nicht im Haus. Von den neun Bewohnern des Gebäudes wurde niemand verletzt. Die Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden. Die vom Feuer betroffene Wohnung und die durch Löschwasser beschädigte Wohnung darunter sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 80.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Göppingen war mit 6 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst betreute die Bewohner und war mit einem Rettungswagen und insgesamt 10 Personen im Einsatz.

