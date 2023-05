Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Unfallflucht nach Zeugenhinweis aufgeklärt

Ulm (ots)

Am Freitagabend parkte ein 19-Jähriger in der Ledergasse rückwärts aus. Dabei stieß er gegen den gegenüber geparkten Mercedes. Der Fahrer stieg aus und schaute sich die Schäden an. Trotzdem fuhr er weg. Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte. Während der Unfallaufnahme kam der 19-Jährige mit dem VW Bus zurück. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 EUR, am Bus in Höhe von 400 EUR. Gegen den Fahranfänger wird wegen Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle ermittelt.

