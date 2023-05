Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Verdächtiger Verfolger fährt verdächtiger Verfolgten hinterher/ Ein doppeltes Missverständnis konnte die Polizei am Samstagabend in Ehingen klären.

Kurz vor 23 Uhr meldete sich eine 38jährige Frau am Notruf der Polizei. Sie werde auf der Fahrt von Schemmerhofen kommend in Richtung Ehingen von einem Autofahrer verfolgt. Noch während der Notruf lief meldete sich ein 56jähriger Mann, dass er gerade einem Fahrzeug hinterherfahren würde. Dieses hätte sich verdächtig verhalten und versuche nun zu flüchten. Auch der Mann erklärte, dass er auf der B465 von Schemmerhofen in Richtung Ehingen fahren würde. Einer Streife des Polizeireviers Ehingen gelang es beide Fahrzeug am Ortseingang Ehingen zu kontrollieren. Dort stellte sich dann heraus, dass sich Verfolger und Verfolgte gegenseitig der verdächtigen Fahrweise beschuldigten. Keinem von beiden musste aber ein Fehlverhalten vorgeworfen werden. Nach der Kontrolle konnten Fahrer und Fahrerin ihren Heimweg fortsetzen - in der Gewissheit in der Situation genau das Richtige gemacht zu haben - nämlich die Polizei zu rufen und in der Einsicht, die Fahrt des anderen einfach falsch bewertet zu haben. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0940814)

