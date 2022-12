Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Heyersum (TK) In der Zeit von Mittwoch, 28.12.22, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 29.12.22, 09.00 Uhr, kam es in Heyersum in der Oststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. In diesem Zeitraum hatte die Eigentümerin ihren PKW Volvo in Höhe der Hausnummer 1 geparkt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte den geparkten PKW beim Vorbeifahren und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell