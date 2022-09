Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer: 29-Jähriger verursacht hohen Sachschaden

Baiersbronn (ots)

Rund 18.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag im Bereich der Bundesstraße 294.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 29-jähriger Pkw-Lenker, gegen 15:45 Uhr, mit seinem Ford zunächst die Landesstraße 409, um dann auf die B 294 abzubiegen. An der Einmündung übersah der Fahrer offenbar einen verkehrsbedingt haltenden Dacia, welcher ebenfalls auf die B 294 einfahren wollte. Letztlich fuhr der Ford-Fahrer auf den Dacia, so dass dieser auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde. Beide Fahrzeuge wurden hierbei so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Neben einem Atemalkoholvortest mit rund 0,48 Promille, ergaben sich beim 29-Jährigen Ford-Fahrer nach einem Drogenvortest auch Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis. Er musste letztlich eine Blutprobe abgeben und sich in einem Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wurde sein Führerschein vorläufig einbehalten.

Sabine Maag, Pressestelle

