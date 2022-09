Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Unbekannte beschmieren Gebäude und Gegenstände - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wimsheim (ots)

Nach mehreren Farbschmierereien an Gebäudefassaden, Sitzbänken und an einem Pkw ermittelt nun der Polizeiposten Heimsheim.

Die unbekannte Täterschaft brachte in der Zeit zwischen Sonntag, 25.09.2022 ,19:00 Uhr und Montag, 26.09.2022, 07:00 Uhr, rund um eine Gebäudefassade in der Rathausstraße mehrere Schmierereien ähnlichen dem Buchstaben Z an. Weiterhin wurde das Zeichen auf dort aufgestellten Bänken hinterlassen. Offenbar sprühten Unbekannte im selben Zeitraum das Zeichen an ein Wohnhaus in der Seestraße und an einen dort abgestellten Pkw. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist bisher noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041/9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

