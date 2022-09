POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Pforzheim (ots) - In der Nordstadt von Pforzheim ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Einbruch gekommen, weshalb die Polizei auf der Suche nach Zeugen ist. Zwischen Donnerstag 22:30 Uhr und Freitagvormittag 10:25 Uhr betraten bislang Unbekannte durch ein zuvor manipuliertes Fenster die Räumlichkeiten einer in der Wartbergallee befindlichen Gaststätte. Mit Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro konnten die Unbekannten ...

