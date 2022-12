POL-HI: Senioren reagieren richtig

Hildesheim (ots) - Alfeld (ni) - Ein 20 jähriger Alfelder befährt mit seinem Pkw am 28.12.2022, gegen 20:35 Uhr, den Südwall und beabsichtigt in die gegenüber gelegene Bornstraße zu fahren. Nachdem er die Seminarstraße fast komplett gekreuzt hat, kollidiert er mit einem 26 jährigen Radfahrer aus Alfeld. Dieser befährt verbotswidrig den linken Gehweg der Seminarstraße in Richtung stadtauswärts. Der Radfahrer ...

