Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße

Darmstadt-Innenstadt (ots)

Am 03.11.2022 kam es in der Bismarckstraße 133 in 64293 Darmstadt bei den dortigen öffentlichen Parkplätzen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Citroen C4 Cactus. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem der Parkplätze vor der Firma "Spedition Schampera GmbH & Co. KG". Hinweise auf ein mögliches Verursacherfahrzeug gibt es bislang nicht. Zeugen, welche den Unfall ebenfalls beobachtet haben und sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben und sachdienliche Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem 2.Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151 / 969 -41210) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Berichterstattung: PKin Hübel

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell