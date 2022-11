Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Brand in Lagerraum des Bürgerhauses

Weiterstadt (ots)

Am Sonntag (20.11.) wurde um 00.11 Uhr eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von den Lagerräumen im Keller des Weiterstädter Bürgerhauses, gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Brand in einem unverschlossenen Lagerraum unterhalb der Bühne festgestellt und in Folge abgelöscht werden. Da der Brand auch auf einen zweiten Lagerraum übergegriffen hatte, könnte ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, obwohl zum Zeitpunkt der Brandauslösung Feierlichkeiten in dem Bürgerhaus stattgefunden hatten. Die Ursache des Brandes ist bisher nicht bekannt, Ermittlungen diesbezüglich werden durch die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei aufgenommen werden.

