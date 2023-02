POL-FR: Münstertal: Versuchter Diebstahl in Regionalbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Seit Anfang der Woche wurden wieder mehrere Fahrräder in Lörrach entwendet. Am Montag, 06.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis 16.15 Uhr, wurde auf dem Campus Rosenfels ein schwarzes E-Bike der Marke Giant entwendet. An dem verschlossenen E-Bike befanden sich ein Fahrradhelm sowie eine Handyhalterung, welche ebenfalls von dem Unbekannten mitgenommen wurden. Der gesamte Diebstahlschaden ...

