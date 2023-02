Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Autos durchsucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 08.02.2023, auf Donnerstag, 09.02.2023, hat ein Unbekannter das Fahrzeuginnere von zwei Autos durchsucht. Es wurde wohl nichts entwendet. Der unverschlossene Fiat und der unverschlossene VW Passat standen in Wyhlen in einem Hof am Kirchplatz. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

