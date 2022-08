Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Hornissen in der Wohnung

Ennepetal (ots)

Am 21.08.2022 wurden die Hauptamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal um 17:30 mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem First-Responder-Einsatz alarmiert. Hier galt es die Erstversorgung eines Patienten sicherzustellen der auf mehrere Insektenstiche eine allergische Reaktion zeigte. Bei der weiteren Erkundung stellte der Fahrzeugführer fest das sich in der Wohnung des geschädigten ein Hornissennest befand. Durch die Einsatzzentrale wurde ein Experte für solche Tiere alarmiert. Der Patient wurde vom Notarzt untersucht und mittels Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die Hornissen wurden durch einen Fachmann gesichert. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell