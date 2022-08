FW-EN: Drei Einsätze am Samstag

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 08.08.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:40 Uhr zu einem bestimmungsgemäßen Auslösen der Brandmeldeanlage einer Firma an der Breckerfelder Straße alarmiert. In einer Produktionshalle war es aufgrund eines Defektes einer Maschine zu einer Verrauchung gekommen. Die Maschine wurde stromlos geschaltet und die Halle entraucht. Nach abschließender Kontrolle mittels einer Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle dem Betreiber übergeben ...

