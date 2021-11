Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: 37-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 37-jähriger georgischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Mann wird u.a. räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Der Beschuldigte soll am Dienstagabend zwei Parfüms im Wert von ca. 370 Euro aus einem Einkaufscenter in der Innenstadt entwendet haben. Als er versucht habe, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen, sei dieser durch den dortigen Ladendetektiv angehalten worden. Hierbei soll der Tatverdächtige den Ladendetektiv an dessen rechten Handgelenk gegriffen und dieses verdreht habe, um sich im Besitz des Diebesguts zu halten. Zusammen mit weiteren hinzugekommenen Personen gelang es schließlich, den Beschuldigten zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Melissa List, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell