Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Wiesentalstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer stand am Mittwoch, 08.02.2023, gegen 11.30 Uhr, mit seinem dunklen Pkw in der Wiesentalstraße, bei der Einmündung Weiler Straße, wegen Rotlicht an der Lichtzeichenanlage. Bei Grünlicht sei der unbekannte Fahrzeugführer nicht losgefahren und ein hinter diesem stehender 69 Jahre alter Mann fuhr mit seinem grauen Volvo wohl links an dem Pkw vorbei. Plötzlich sei der unbekannte Fahrzeugführer angefahren und soll die komplette rechte Fahrzeugseite des links neben ihm fahrenden grauen Volvo gestreift haben. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr in Richtung Schweizer Grenze weiter. Der Sachschaden an dem Volvo wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um eine Kombilimousine mit Schweizer Kennzeichen handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell