Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebstähle

Freiburg (ots)

Seit Anfang der Woche wurden wieder mehrere Fahrräder in Lörrach entwendet. Am Montag, 06.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis 16.15 Uhr, wurde auf dem Campus Rosenfels ein schwarzes E-Bike der Marke Giant entwendet. An dem verschlossenen E-Bike befanden sich ein Fahrradhelm sowie eine Handyhalterung, welche ebenfalls von dem Unbekannten mitgenommen wurden. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 3.600 Euro. In dem Zeitraum von Montag, 06.02.2023, bis Dienstag, 07.02.2023, wurde ein weiteres auf dem Campus Rosenfels verschlossen abgestelltes graues Mountainbike der Marke Ghost entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 800 Euro. In der Nacht von Montag, 06.02.2023, auf Dienstag, 07.02.2023, kam in Stetten in der Richardistraße ein verschlossenes weißes Herren-Citybike der Marke Merida weg. Der Diebstahlschaden ist hier nicht bekannt. Aus einer unverschlossenen Garage eines Einfamilienhauses in der Stöckmattenstraße in Haagen wurde vermutlich in der Nacht von Dienstag, 07.02.2023, auf Mittwoch, 08.02.2023 ein verschlossenes Rennrad der Marke Bulls entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.300 Euro.

