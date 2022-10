POL-DN: WhatsApp-Betrugsmasche weiter erfolgreich

Langerwehe (ots) - Auf einem Parkplatz in Langerwehe in der Straße "Stütgerloch" wurden am Donnerstag (27.10.2022) zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten diese und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Der oder die Täter machten sich an mindestens vier Fahrzeugen zu schaffen. An zwei Pkw schlugen sie Scheiben ein, um den Innenraum zu durchsuchen und Beute mitzunehmen. Bei zwei weiteren ...

mehr