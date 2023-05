Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf der B212 in Berne

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Mittwoch, 10. Mai 2023, gegen 23:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Berne tödlich verletzt. Der Verursacher war stark alkoholisiert.

Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Mann aus Polen die B212 mit einem Opel in Richtung Lemwerder. Im Kreisverkehr in Höhe der Weserstraße missachtete er die vorgeschriebene Fahrtrichtung und fuhr geradeaus durch die beschrankte Insel. In der Ausfahrt des Kreisverkehrs kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich und kam entgegen der Fahrtrichtung in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der 38-Jährige konnte sich selbständig und mit leichten Verletzungen aus dem Pkw befreien. Sein 36-jähriger Beifahrer, ebenfalls wohnhaft in Polen, wurde vermutlich durch den Überschlag aus dem Pkw geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Die zuerst eintreffenden Beamten der Polizei Brake begannen umgehend mit lebenserhaltenden Reanimationsmaßnahmen, die in der Folge vom Rettungsdienst übernommen wurden. Der 36-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gefahren, wo aber nur noch sein Tod festgestellt werden konnte.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs suchten die Beamten das Gespräch mit dem 38-jährigen Fahrer. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der 38-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn ist unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet worden.

Die B212 war zwischen der Weserstraße und der Motzener Straße bis 04:15 Uhr gesperrt.

