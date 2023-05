POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren trotz Fahrverbots auf der Autobahn 1 im Bereich Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch, 10. Mai 2023, versucht, in einen Biomarkt in Delmenhorst einzubrechen. Dabei haben sie die Alarmanlage ausgelöst und wurden in die Flucht geschlagen. Gegen 0:50 Uhr versuchten sie, durch teilweise massive Gewalteinwirkung ein Fenster aufzubrechen. Sie lösten dadurch die Alarmanlage aus und ließen von ...

mehr