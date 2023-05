Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in einen Biomarkt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch, 10. Mai 2023, versucht, in einen Biomarkt in Delmenhorst einzubrechen. Dabei haben sie die Alarmanlage ausgelöst und wurden in die Flucht geschlagen.

Gegen 0:50 Uhr versuchten sie, durch teilweise massive Gewalteinwirkung ein Fenster aufzubrechen. Sie lösten dadurch die Alarmanlage aus und ließen von ihrem Vorhaben ab. Trotzdem entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Die Polizei Delmenhorst bittet unter der Nummer 04221/1559-0 um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört oder Personen gesehen haben.

