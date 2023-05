Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher hat einen geparkten Pkw in Nordenham beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

In der Zeit von Montag, 08. Mai 2023, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 09. Mai 2023, 12:00 Uhr, wurde ein grauer Nissan in der Friesenstraße, Ecke Borkumstraße, an der Fahrerseite beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.200 Euro.

Hinweise zu möglichen Verursachern werden von der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell