POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Durchsuchung mehrerer Objekte in Delmenhorst +++ Haftbefehle vollstreckt

Delmenhorst (ots)

Seit Februar 2023 wurde durch die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und die Staatsanwaltschaft Aurich als Zentralstelle für Betäubungsmittelstrafsachen ein Verfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen zehn in Delmenhorst wohnende Personen geführt. Sie sollen Betäubungsmittel in Delmenhorster Gaststätten vertrieben haben.

Bereits Anfang März 2023 wurden bei einer Kontrolle zwei Kilogramm Kokain und ein Kilogramm Amphetamin beschlagnahmt, die einzelnen Beschuldigten aus der Tätergruppe zugeordnet werden konnten. Anschließende Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Gruppe mit mindestens weiteren 350 Gramm Kokain und einer nicht geringen Menge Marihuana gehandelt haben könnte.

Am Dienstag, 09. Mai 2023, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion insgesamt 16 Objekte in Delmenhorst. Dabei beschlagnahmten sie umfangreiches Beweismaterial. Drei Männer im Alter von 23 bis 42 Jahren wurden aufgrund von bestehenden Haftbefehlen festgenommen. Ferner wurden Vermögensarreste in Höhe von insgesamt ca. 28.000 Euro erwirkt. Das Vermögen ist damit "eingefroren", es kann somit nicht mehr frei verfügt werden.

