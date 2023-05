Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro entstand am Montag, 08. Mai 2023, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham. Die Polizei sucht Zeugen, da sich der Verursacher vom Unfallort entfernte.

Ein 60-jähriger Nordenhamer parkte mit seinem weißen Volkswagen von 15:30 bis 18:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Zoofachgeschäfts in der Deichgräfenstraße. Bei Rückkehr zum PKW stellte er erhebliche Beschädigungen an der linken Seite und am Fahrzeugheck fest.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 04731/9981-0 bei der Polizei Nordenham zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell