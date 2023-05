POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Hude

Delmenhorst (ots) - Die Polizei Brake sucht Zeugen, nachdem bislang unbekannte Personen am frühen Montag, 08. Mai 2023, zwei Pkw aufgebrochen haben. In der Zeit von 04:10 bis 04:20 Uhr, schlugen sie eine Scheibe eines auf dem Parkplatz an der Heukaje stehenden Mercedes ein. Dabei wurden sie von einer Zeugin gestört und flüchteten in Richtung Binnenhafen. Im Rahmen ...

mehr