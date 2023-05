POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Samstag, 06. Mai 2023, bei einer Sachbeschädigung in Ahlhorn entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 20:00 bis 22:00 Uhr nahmen die Verursacher zunächst chemische Hygienemittel für mobile Toiletten aus einem geparkten Kleintransporter an sich. Dieses blaue Mittel verteilten sie anschließend ...

mehr