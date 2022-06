Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vereinsgebäude das Ziel von Einbrechern

Wachstedt, Helmsdorf (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in das Vereinsgebäude des Sportplatzes am Herrenberg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür. Aus dem Gebäude stahlen sie einen Fernseher sowie eine Musikbox der Marke Medion. Anschließend flüchteten die Täter über ein Fenster an der Gebäuderückseite. Auch eine Tür am Geräteschuppen wurde aufgebrochen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Auch das Vereinsheim in Helmsdorf war in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Sie drangen gewaltsam in das Vereinsheim ein und durchwühlten Schränke. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und Computertechnik verschwanden die Einbrecher. Auf Grund der örtlichen Nähe kann ein Zusammenhang zum Einbruch in Wachstedt nicht ausgeschlossen werden.

