Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Brake aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen, nachdem bislang unbekannte Personen am frühen Montag, 08. Mai 2023, zwei Pkw aufgebrochen haben.

In der Zeit von 04:10 bis 04:20 Uhr, schlugen sie eine Scheibe eines auf dem Parkplatz an der Heukaje stehenden Mercedes ein. Dabei wurden sie von einer Zeugin gestört und flüchteten in Richtung Binnenhafen. Im Rahmen der Fahndung wurde auf dem City-Parkplatz in der "Breite Straße" ein weiterer beschädigter Pkw und ein offensichtlich entwendeter Motorroller gefunden.

Wer weitere Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell