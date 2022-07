Polizeidirektion Lübeck

HL-Travemünde

Folgemeldung: Tödlicher Badeunfall am Strand von Travemünde - Identität ungeklärt

Lübeck

Der am Mittwochnachmittag (20.07.) leblos in der Ostsee vor Travemünde treibende Mann konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 29-Jährigen, der in Hamburg wohnt.

Nach jetzigem Kenntnisstand brach er allein zu einem Badeausflüg an die Ostseeküste auf. Ermittlungen haben ergeben, dass der Verstorbene Nichtschwimmer war und ertrunken ist. Es handelte sich um einen Unfall.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

