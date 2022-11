LPI-J: Wildunfall

Großheringen (ots) - Am Sonntag, gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei in Apolda ein brennender PKW in Großheringen gemeldet. Ein VW Touareg stand beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr in Flammen. Aus dem Fahrzeug lief aufgrund des Brandes Benzin aus, welches bergab zu einem dort parkenden Mercedes SLK lief. Folglich fing auch dieser an zu brennen. Der Mercedes wurde nur leicht beschädigt. Der VW hingegen wurde vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei Jena hat die ...

