POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw auf Parkplatz in Wildeshausen beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Montag, 08. Mai 2023, 16:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 52-jähriger Mann aus Nordenham mit einem Kleintransporter die Hansingstraße. Dabei kam er in Höhe der Pommernstraße mit dem Transporter nach links in den Gegenverkehr und ...

mehr