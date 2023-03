Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in "Live-Bühne"

Theisbergstegen (ots)

In der Nacht auf Freitag hebeln bislang unbekannte Täter ein ebenerdiges Fenster am Objekt auf und verschaffen sich so Zugang zur Lokalität. Nach ersten Einschätzungen des Geschädigten wurde ein geringer Bargeldbetrag sowie diverse Spirituosen entwendet. Die Täter wurden vermutlich durch den ausgelösten Alarm bei der weiteren Tatausführung gestört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

