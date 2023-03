Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl aus Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes

Raumbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Zugangstür der Lagerhalle auf und gelangten so an die abgestellten Traktoren. Teile der Traktoren wurden abgebaut und entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 10 000 Euro. |pilek

