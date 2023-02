Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Einbrüche in Stade

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20:00 h und Sonntag, 16:00 h sind Unbekannte in Stade-Haddorf in der Haddorfer Hauptstraße auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben eine Fensterscheibe eingeworfen. Nach dem Öffnen des Fensters konnten der oder die Täter dann in die Wohnräume einsteigen und diese durchsuchen. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ebenfalls zwischen Samstag, 17:30 h und Sonntag, 10:45 h haben sich unbekannte Einbrecher in Stade-Riensförde auf das Grundstück eines seit Jahren leerstehenden Wohnhauses begeben und dort dann mit einer Dachpfanne ein Fenster eingeschlagen. Nach dem Öffnen konnten der oder die Unbekannten dann in das Haus eindringen und dieses durchwühlen. Da sich nichts von Wert in dem Haus befindet, blieb es beim Sachschaden durch die Zerstörung der Fenster und der Durchsuchung. Dieser wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

