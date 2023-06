Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (03.06.2023) im Oberen Schlossgarten einen 17 Jahre alten Jugendlichen zur Herausgabe seines Mobiltelefons gezwungen. Der 17-Jährige stand zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr am Ausgang der Theaterpassage, als ein Unbekannter plötzlich von hinten an ihn herantrat, ihm ein Skalpell an den Hals hielt und die Herausgabe seines Smartphones forderte. Als das Opfer sein Handy ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter in Richtung Schlossplatz. Der unbekannte Täter wird als 19 bis 20 Jahre alt und zirka 175 cm groß mit dünner Statur beschrieben. Er hatte schwarze kurze Haare mit Scheitel, war mit einem blauen T-Shirt und grauer kurzer Hose bekleidet und trug eine Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

