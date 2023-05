Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Raub auf Tankstelle

37671 Höxter (ots)

Sonntag, 21.05.2023, 21:50 Uhr,

Am späten Sonntagabend betrat ein maskierter Mann gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Lütmarser Straße. Unter dem Vorhalt eines spitzen messerähnlichen Gegenstandes forderte er den Tankstellenmitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen und das Geld herauszugeben. Nachdem der Täter das Geld an sich genommen hatte, verließ er den Verkaufsraum und flüchtete. Der Mann trug einen auffälligen grauen Pullover mit einem großen "Batmansymbol" im Brustbereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Es wurde niemand verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Höxter (05271-9620) entgegen. /Hei

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell