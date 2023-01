Ulm (ots) - Der Alfa Romeo stand vor einem Wohngebäude in der Pfarrstraße. Ein Unbekannter hatte zwischen 21 Uhr und 23 Uhr an dem Auto in einen Vorderreifen eingestochen. Den Schaden schätzt die Polizei auf hundert Euro. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

