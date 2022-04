Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Unachtsamkeit führte zu dem Unfall am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr die 24-Jährige mit ihrem Renault in der Carl-Schwenk-Straße in Richtung Mergelstetten. Aufgrund der roten Ampel an der Kreuzung Hainenbachstraße stockte der Verkehr. Das nahm die 24-Jährige zu spät wahr und prallte auf einen vor ihr befindlichen Ford C-Max einer 56-Jährigen. Den schob es wiederum auf dem Ford Mondeo einer 48-Jährigen. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Eine 45-jährige Beifahrerin im Ford Mondeo klagte ebenfalls über leichte Schmerzen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++++ 0606752

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell