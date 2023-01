Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Reifen zerstochen

Am Dienstag ließ ein Unbekannter seiner Zerstörungswut in Göppingen freien Lauf.

Ulm (ots)

Der Alfa Romeo stand vor einem Wohngebäude in der Pfarrstraße. Ein Unbekannter hatte zwischen 21 Uhr und 23 Uhr an dem Auto in einen Vorderreifen eingestochen. Den Schaden schätzt die Polizei auf hundert Euro. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

